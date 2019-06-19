شكرا لقرائتكم خبر عن النائبة سعاد المصرى: أردوغان خالف المواثيق الدولية وتصريحاته تدخل فى شئوننا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رفضت النائبة سعاد المصرى، تصريحات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بشأن مصر، حول وفاة محمد مرسى العياط، مؤكدة أن هذه التصريحات تمثل تدخل سافر فى الشأن المصرى غير مقبول، وتصريحاته تخالف كل المواثيق الدولية.

واوضحت عضو مجلس النواب، أن أردوغان يدعم الإرهاب بشكل مباشر، ففى الوقت الذى يشن فيه حملة تشويه وقمع غير مقبولة بالشأن المصرى من تصريحات غير مسئولة هناك العديد من لانتهاكات التى يمارسها ضد شعبه من مقع وسجن وسحل وغير ذلك، إلى جانه دعمه للإرهاب فى المنطقة والجماعات الإرهابية.

وأوضحت النائبة أن أردوغان منذ سقوط جماعة الإخوان وسخر نفسه للهجوم على الدولة المصرية من أجل تشويه صورتها فى الخارج، ولكن المصريين بل والعالم أجمع على علم بما يقومه به هذا الرجل من مهاترات هزلية بعيدة عن الواقع ولا أساس لها من الصحة.