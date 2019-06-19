فيديو وإنفوجراف.. 9 شائعات كشفت حقيقتها الحكومة فى 6 أيام

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف المركز الإعلامى لمجلس الوزراء، فى تقريره الدورى لرصد الشائعات رصد 9 شائعات إنتشرت فى 6 أيام فى الفترة من 14-19 يونيو الجارى وتضمنت الشائعات تعاقد شركة العاصمة الإدارية الجديدة مع شركات استثمارية وهمية وإجبار العاملين بشركات الغزل والنسيج على المعاش المبكر ورفع سعر رغيف الخبز المدعم لـ60 قرشاً ورفع أسعار تذاكر مترو الأنفاق لـ 17 جنيهاً وتطوير المتحف المصري بالتحرير بقرض تتحمله ميزانية الدولة وإضافة سنة رابعة لمرحلة الثانوية العامة لتأهيل الطلاب جامعياً وبيع منطقة الحسين الأثرية لمستثمرين أجانب ورفض محافظة أسيوط تخليد اسم الشهيد أبانوب وتلوث مياه الشرب بمحافظة القليوبية بالكلور. ‌

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