شكرا لقرائتكم خبر عن "الأعلى للإعلام" يدعو للالتزام بحقوق القنوات المالكة لبث كأس الأمم الإفريقية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، أنه يتابع كافة الجهود والاستعدادت التى تقوم بها كافة الهيئات الإعلامية استعدادًا لبدء بطولة كأس الأمم الافريقية والتى تستضيفها مصر فى الفترة من 21 يونيو إلى 19 يوليو 2019.

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وثمن المجلس فى بيان له، كافة الجهود المبذولة فى هذا الصدد والتى تسعى إلى إعلاء مكانة مصر وتأكيد ريادتها للقارة الإفريقية، مهيبًا بالجميع على ضرورة مراعاة أهمية البطولة وضرورة خروجها بالمشهد الرائع الذى يتناسب مع ما تحقق من إنجازات ملموسة على كافة الأصعدة.

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وأشار المجلس إلى أنه تلقى طلب من القنوات المالكة لحقوق بث المباريات "تايم سبورت ، أون سبورت " طالبت فيه المجلس بحماية حقوقها الحصرية فى هذا الصدد، خاصة حقوق التصوير الخاصة بكواليس المباريات والتصوير داخل الاستادات وأماكن اقامة اللاعبين ومناطق تواجد المشجعين.

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وشدد المجلس على ضرورة التزام كافة القنوات بحقوق الملكية الفكرية للقنوات التى تقوم بتغطية الدورة، مؤكدًا على أنه سيقوم بالتحقيق فى أى خروقات تخص هذا الشأن.

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وناشد المجلس جميع النقاد والمحللين ومقدمى البرامج الرياضية ضرورة الالتزام بتوفير المناخ اللازم لانجاح هذا الحدث الرياضى الكبير، والعمل على تجاوز الخلافات والخروج بالشكل المشرف الذى يليق بمكانة مصر التى تتولى رئاسة الاتحاد الافريقى، ومن ثم ينعكس إيجابيًا على صورة مصر على كافة الأصعدة.