شكرا لقرائتكم خبر عن مباشر قطر: نظام الحمدين يسعى لسرقة ثروات القارة الأفريقية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال تقرير بثته قناة مباشر قطر ان النظام القطرى يواصل انسياقه فى ألاعيبه الخبيثة التى تستهدف الدول وأمنها القومي، فالقارة الأفريقية لها الجزء الأكبر من هذه المخططات عبر بنائه تحالفا زائفا من خلال اتخاذ ستار مساعدة دول القارة السمراء من أجل تمرير مخططه الإرهابى للاستيلاء وسرقة ثروات شعوبها.

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واشار التقرير الى ان موقع "إفريقيا إنتلجنس" نشر تقريرًا يفضح فيه محاولات النظام القطرى للتدخل فى القارة الإفريقية عبر تقديم الدوحة معدات عسكرية للدول القابعة على شريط الساحل الإفريقي.

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واوضح التقرير ان شركة "ستارك موتورز" التى يملكها عبد الهادى مانع الهاجرى صهر الشيخ تميم آل ثانى ومستشاره قامت بتحويل ناقلات إلى مركبات مصفحة، عبر قيامها بتركيب نحو 24 ناقلة جنود، منحها النظام القطرى إلى بوركينافاسو فى الثامن من مايو الماضي، ولم تكن هذه المرة الأولى بل تم منح 24 مركبة مماثلة إلى دولة مالى فى ديسمبر 2018 ونحو 68 مركبة أخرى إلى الصومال فى يناير 2019 وتعمل الشركة الآن على منح دولة تشاد منحة مشابهة فى مساعٍ قطرية لتعزيز نشاطها الدبلوماسى والعسكرى فى إفريقيا

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