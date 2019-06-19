شكرا لقرائتكم خبر عن "محلية البرلمان" تناقش مشكلة 34 أسرة بدمياط بعد إزالة عقار بفارسكور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ناقشت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم، برئاسة المهندس أحمد السجينى، طلب إحاطة مقدم من النائب عبد الرحمن البكرى، بشأن زيادة ميزانية الرصف بمركزى الزرقا وفارسكور بمحافظة دمياط، وذلك لكثرة الطرق والشوارع المتهالكة بهما.

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كما ناقشت اللجنة طلب إحاطة بشأن اتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية 34 أسرة من التشرد بعد إزالة العقار المكون من 39 وحدة سكنية الخاص بهم (مساكن الشيخ عبدالله) بفارسكور .

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وعقبت الدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، بقولهل أن ميزانية المحافظة يتم إعدادها بالتنسيق مع النواب، وفى ضوء شكاوى المواطنين من أجل أن تكون لامسة بمصالح الجميع.

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وأكدت المحافظ على أن أعمال الرصف فى فارسكور متعطلة كون الطرق غير جاهزة من المرافق ولا يجوز العمل للرصف دون مرافق، مشيرة إلى أنه سيتم تجاوز ذلك فى خطة العام المالى الجديد.

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وفيما يتعلق بمشكلة الأهالى بمساكن الشيخ عبد الله، علقت قائلة: "الوضع مختلف ونحن نقوم بعدد من الإجراءات لأعمال التطوير حرصا على سلامتهم، والعمل جارى الآن فى ذلك".