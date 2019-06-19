شكرا لقرائتكم خبر عن وكيل "صحة البرلمان" ردا على أردوغان: مصر دولة ذات سيادة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أدانت النائبة إيناس عبد الحليم، وكيل لجنة الصحة بمجلس النواب، التصريحات غير المسئولة التى أطلقها رجب طيب أردوغان الرئيس التركي والتي تحدث فيها عن وفاة محمد مرسى العياط.

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وأكدت عبد الحليم، أن مصر دولة ذات سيادة والشعب المصرى داعم للدولة ومؤسساتها الدستورية فمصر دولة قانون ومؤسسات، ولها نظام قضائى مستقل لا تقبل الدولة ولا يقبل قضاؤها التدخل فى شئونه.

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وأشارت وكيلة الصحة، إلى أن أردوغان فقد صوابه ورشده لدفاعه عن عضو بجماعة إرهابية وصادر بحقه أحكام قضائية نهائية.

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