شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ دمياط من البرلمان: "الرئيس مهتم بمدينة الأثاث.. وافتتاحها قريبًا" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ناقشت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة النائب أحمد السجينى، خلال اجتماعها اليوم، طلب الإحاطة المقدم من النائب عبد الرحمن البكري، بشأن ما تم في مبادرة رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي، في مدينة الأثاث بدمياط التي تحتاج لرعاية وعناية كبيرة.

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وعقبت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، بتأكيدها أن الرئيس عبد الفتاح السيسي مهتم جدًا بمدينة الأثاث الجديدة بدمياط، والتي ستكون رمزا لصناعة الأثاث، وسيتم العمل علي افتتاحها خلال الفترة المقبلة، لتكون رمز كبير للصناعة المصرية.

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ولفتت إلي أن المدنية تم توفير كافة الاحتياجات لها بمشاركة الجهات المختصة ورعاية القيادة السياسية، مؤكدة علي أنها متكاملة سواء بشأن الورش أو أعمال التسويق وآليات التدريب وغيرها، من عمل وحدات سكنية مجاورة للمدنية لتكون محل إقامة العاملين.

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وأكدت علي أنهم يستهدفوا أن تكون بيئة لمدينة متكاملة وبها جميع الأغراض، ومن ثم تم تفعيل جميع الإطارات اللوجستية لها، مع إطلاق مراحل تسويقية لهم، لكي يتم تناول الأعمال المقدمة بشكل أكثر انتشارا ومواكبة التطورات، قائلة: "عملنا علي توفير جميع الإطارات اللوجستية لمدينة الأثاث بما فيها الوحدات السكنية".

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وأضَافت: "مدينة دمياط كانت تعاني من إشكالية متعلقة بالسماسرة فى هذا الإطار، ونعمل علي مواجهتها من خلال هذه المدنية، بالإضافة إلي السكن، حيث لا يوجد فى دمياط فندق واحد، للنزلاء ومن ثم يتم العمل في مدينة الأثاث علي إنشاء فندق، وهناك أيضا تعاون مع الجانب الإيطالي من أجل إقامة أكاديمية للأثاث بمدينة الأثاث، والرئيس السيسي مهتم بها جدا وسيتم افتتاحها قريبا".

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وعقب علي حديثها المهندس أحمد السجينى، رئيس اللجنة، بأن "هذه المدنية تم إثارة العديد من الإشكاليات حولها طوال الفترة الماضية بالبرلمان، ومن ثم مع هذه الجهود والأعمال التي تتم بالفكرة والرؤية الإيجابية لابد أن نحييها وندعمها من أجل الأفضل والأحسن".

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وناقشت اللجنة أيضا طلب إحاطة متعلق بنقص المدرسين بدمياط، حيث عقبت المحافظ: "إننا نعاني من عجز بعض التخصصات وليس عجز المدرسين"، مشيرة إلي أن كثافة الفصول في دمياط عندما تقارن بالمحافظات الأخري تكون دمياط الأفضل والأحسن.