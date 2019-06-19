شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس خارجية النواب يستقبل سفيرة كولومبيا بمقر البرلمان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقبل النائب كريم درويش، رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، اليوم الأربعاء، سفيرة دولة كولومبيا لدي القاهرة، طآنا ميلينا مونيوز دي جافيريا، بمكتبه بالبرلمان في حضور النائب طارق الخولي، أمين سر اللجنة.

ويأتي اللقاء المنعقد بمقر مجلس النواب النواب المصرى، بين لجنة العلاقات الخارجية وسفيرة دولة كولومبيا، في إطار تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين.

وكان وزير الزراعة واستصلاح الأراضي قد استقبل سفيرة كولومبيا بالقاهرة طآنا ميلينا مونيوز دي جافيريا، إبريل الماضي، في إطار سبل تعزيز التعاون المشترك في المجال الزراعي. وبحث الجانبان زيادة فرص زيادة التبادل التجاري للحاصلات الزراعية بين البلدين، خاصة وأن مصر تمتلك إمكانيات تصديرية كبيرة للحاصلات الزراعية، فضلا عن التعاون في مجال الثروة الحيوانية والداجنة والسمكية.

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