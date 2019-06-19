مصرع تلميذ وإصابة 9 آخرين في حادثة مروعة بين حافلة للنقل المدرسي وسيارتين

لقي تلميذ اليوم الأربعاء، بطنجة، مصرعه وأصيب 9 آخرون في حادثة سير مروعة بين حافلة للنقل المدرسي وسيارتين خفيفتين، على مستوى الطريق الرابطة بين طنجة البالية وطريق تطوان.

وتشير المعطيات المتوفرة إلى أن، التلاميذ أصيبوا بجروح متفاوتة الخطورة بسبب الاصطدام القوي بين حافلة النقل المدرسي وسيارتين، حيث جرى نقلهم على إثرها إلى قسم المستعجلات بالمستشفى الجهوي محمد الخامس.

وحلت المصالح الأمنية إلى عين المكان وفتحت تحقيقا في الموضوع لمعرفة أسباب الحادثة.

Advertisements