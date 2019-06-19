- 1/2
- 2/2
لقي تلميذ اليوم الأربعاء، بطنجة، مصرعه وأصيب 9 آخرون في حادثة سير مروعة بين حافلة للنقل المدرسي وسيارتين خفيفتين، على مستوى الطريق الرابطة بين طنجة البالية وطريق تطوان.
وتشير المعطيات المتوفرة إلى أن، التلاميذ أصيبوا بجروح متفاوتة الخطورة بسبب الاصطدام القوي بين حافلة النقل المدرسي وسيارتين، حيث جرى نقلهم على إثرها إلى قسم المستعجلات بالمستشفى الجهوي محمد الخامس.
وحلت المصالح الأمنية إلى عين المكان وفتحت تحقيقا في الموضوع لمعرفة أسباب الحادثة.
كانت هذه تفاصيل خبر مصرع تلميذ وإصابة 9 آخرين في حادثة مروعة بين حافلة للنقل المدرسي وسيارتين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم 24 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.