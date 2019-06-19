20 حفلا في الدارالبيضاء للاحتفال باليوم العالمي للموسيقى.. حفل مسلم الأبرز

تحتفل مدينة الدارالبيضاء باليوم العالمي للموسيقى، في مهرجان “حنا كازابلانكا”، الذي ينطلق، اليوم الأربعاء، ويستمر إلى غاية 22 يونيو الحالي، عبر 20 حفلا في مختلف الأنماط الموسيقية.

وتحضر الموسيقى الشبابية، في مقدمة الحفلات، التي تشهدها العاصمة الاقتصادية، من بينها حفل مسلم، بخشبة ساحة المركب الرياضي محمد الخامس، وسهرات “هوبا هوبا سبيريت”، و”بيتويناتنا”، و”باري” على الخشبة نفسها.

وتشهد 5 مناطق في الدارالبيضاء الاحتفال باليوم العالمي للموسيقى، هي منصة ساحة محمد الخامس، ومنصة ساحة الأمم المتحدة، إضافة إلى مناطق سيدي البرنوصي، والحي محمدي، وكراج علال، التي ستجوبها قافلة بالتنسيق مع جمعية فري الفن لفناني الشارع.

وتشارك في المهرجان مجموعات موسيقية شابة، إضافة إلى أن منصة ساحة الأمم المتحدة ستحتضن نهائي مسابقة المواهب الجامعية ” stud live”.