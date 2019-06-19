أوقفت عناصر الأمن العمومي، نهاية الأسبوع الماضي، في أصيلة، شخصا من ذوي السوابق القضائية، كان يتخذ من محله، المعد للحلاقة، مكانا لترويج المخدرات القوية.
وكشفت المعطيات المتوفرة أن الشخص، المسمى” س.د”، يبلغ من العمر 28 سنة، كان يروج رفقة عشيقته، البالغة من العمر 24 سنة، الكوكايين، إذ ألقي القبض عليهما في حالة تلبس، وبحوزتهما لفافات من المخدرات القوية، و3 هواتف محمولة، تستعمل في الاتصال بالزبائن.
وأضافت المعطيات ذاتها أنه تم إخضاع المشتبه فيهما إلى تدابير الحراسة المدنية، رهن إشارة البحث، الذي تجريه النيابة العامة.
كانت هذه تفاصيل خبر حلاق يحول محله إلى مكان لترويج الكوكايين رفقة عشيقته -التفاصيل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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