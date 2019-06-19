البرازيلي نيمار يبحث عن منزل في برشلونة!

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أفادت تقارير صحفية، بأن النجم البرازيلي، نيمار دا سيلفا، يبحث عن منزل في مدينة برشلونة خلال الفترة الحالية.

وبحسب ما نقلته قناة "GOL" الإسبانية، اليوم الأربعاء، فإ نيمار وعائلته تواصلوا مع مالك منزله السابق في برشلونة، لأنهم يبحثون عن منزل هناك.

وأضافت القناة أن السبب غير معلوم حتى الآن، سواء كان ذلك لرغبته في العودة إلى نادي برشلونة، أو الذهاب إلى المدينة في الصيف، أو بغرض الاستثمار.

Advertisements

وأشار التقرير إلى أن صاحب المنزل السابق لنيمار، أخبره بأنه إذا أراد المنزل فهو متاح للبيع فقط وليس للإيجار.

وأثيرت الكثير من التكهنات خلال الساعات الماضية، حول مستقبل نيمار مع البي إس جي، حيث توترت علاقة اللاعب مع الإدارة.

وصرح رئيس النادي الباريسي، ناصر الخليفي، مؤخرًا بأن الباب مفتوح أمام أي لاعب للرحيل، فيما توجد رغبة لدى برشلونة في استعادة نيمار، الذي طلب بالفعل من سان جيرمان الرجوع إلى كامب نو، وفقًا لتقارير صحفية كتالونية.