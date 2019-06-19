مورينيو يكشف خططه للعودة إلى التدريب

القدس - بواسطة محمد عز العرب - كشف المدرب البرتغالي، جوزيه مورينيو، عن خططه من أجل العودة إلى عالم التدريب مرة أخرى.

وذكر مورينيو في تصريحات أبرزتها شبكة "سكاي سبورتس": "أُريد المشاركة في بطولات جديدة خلال الفترة المقبلة، حيث إنني أفكر في التواجد بكأس العالم والمسابقات الأوروبية للمنتخبات".

وأضاف "كانت لدي الرغبة في تجربة هذه المغامرة منذ فترة طويلة، والآن أرى نفسي أقرب إلى قيادة منتخب أكثر من التواجد مع نادٍ جديد".

وتابع مورينيو "البرتغال هي المنتخب المناسب لي؟.. ليس بالضرورة".

وواصل "الفوز ببطولة خامسة في بلد مختلف، أو بلقب دوري أبطال أوروبا مع نادٍ ثالث هي أهداف أرغب في تحقيقها مستقبلًا".

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وأكمل المدرب البرتغالي "لن أحدد وجهتي المقبلة وفقًا لهذه الأمور فقط، لكني سأذهب للمشروع الذي يقنعني".

وأردف "أريد أن أكون سعيدًا، وليس بالضرورة ذلك يتعلق بالفوز. أريد أن أكون سعيدًا، ولكني لن أقبل عرضًا غير مقنع لي. أنا دائمًا أفكر بهذا الأسلوب".

وأتم "إذا أخبرني أحد الأندية اليوم أننا لا نملك فرصًا لتحقيق انتصارات كبرى، ولكننا نريدك أن تجهز الفريق مستقبلًا للانتصارات، فسوف أقيم الأمر".

يُذكر أن مورينيو لا يقود أي فريق منذ إقالته من تدريب مانشستر يونايتد في كانون الأول/ديسمبر الماضي.