استشهاد فلسطيني بعد أسبوعين من اعتداء المستعربين

القدس - بواسطة محمد عز العرب - استشهد، اليوم الأربعاء، موسى أبو ميالة من مخيم شعفاط للاجئين، شمالي القدس المحتلة، متأثرا بإصابته الخطيرة في اعتداءات قوات الاحتلال.

وبحسب "وفا"، فإن موسي أبو ميالة يبلغ من العمر 60 عاما، وقد استشهد متأثرا بإصابته إثر الاعتداء عليه من قبل عناصر من الوحدات الخاصة التابعة لقوات الاحتلال "المستعربين"، قبل نحو أسبوعين.

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وكان مستعربون قد اعتدوا على أبو ميالة بالضرب أمام بيته في المخيم، ثم نقل إلى المستشفى، وبقي هناك حتى استشهد.

ونعت مؤسسات وقوى مخيم شعفاط الشهيد أبو ميالة، وأكدت استشهاده متأثرا بإصابته بالقفص الصدري بعد الاعتداء عليه من "المستعربين" بصورة وحشية مطلع الشهر الجاري.