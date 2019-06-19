ضعف وانقطاع خدمة الانترنت في بغداد وعدد من المحافظات

وقال مصدر مطلع، لـ الخليج 365، إن "خللا تقنيا بأحد المصادر المزودة للبلاد أدت، اليوم الاربعاء، الى ضعف وانقطاع خدمة الانترنت في عدد من المحافظات فضلا عن العاصمة بغداد".

وبحسب المصدر، فأن "الخدمة سوف تعود في غضون ساعات بعد اصلاح الخلل" .