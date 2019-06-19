المستشارة الألمانية قالت خلال المؤتمر الصحفي الذي جمعها بالرئيس الأوكراني إن العقوبات التي تفرضها دول غربية لن يتم رفعها عن روسيا ما لم تعترف الأخيرة بسيادة أوكرانيا.
وقالت ميركل أيضا للصحفيين إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يدرك تماما طلب ألمانيا استمرار عبور الغاز من أوكرانيا لأوروبا بعد افتتاح خط أنابيب Nord Stream 2.
وقال الرئيس الأوكراني إن أوكرانيا ليست من بدأ الحرب مع روسيا، مضيفا أنه "يأمل أن تنتهي بأسرع ما يمكن".
يُذكر أن ميركل بدا عليها علامات ارتجاف من قبل خلال مناسبات مماثلة، وكان يتم إرجاع سبب ذلك إلى نقص المياه خلال الحرارة الشديدة.
كانت هذه تفاصيل خبر بالفيديو: ميركل ترتجف أثناء استقبال الرئيس الاوكراني... والسبب غريب! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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