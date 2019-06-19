بالفيديو: ميركل ترتجف أثناء استقبال الرئيس الاوكراني... والسبب غريب!

ميركل التي بدت صامدة في وجه نوبة الارتعاش، قالت بعد وقت قصير للصحفيين إنها بصحة جيدة "لقد شربت ثلاثة أكواب من الماء على الأقل، كنت بحاجة لها وأنا الآن بصحة أفضل."

المستشارة الألمانية قالت خلال المؤتمر الصحفي الذي جمعها بالرئيس الأوكراني إن العقوبات التي تفرضها دول غربية لن يتم رفعها عن روسيا ما لم تعترف الأخيرة بسيادة أوكرانيا.



وقالت ميركل أيضا للصحفيين إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يدرك تماما طلب ألمانيا استمرار عبور الغاز من أوكرانيا لأوروبا بعد افتتاح خط أنابيب Nord Stream 2.

وقال الرئيس الأوكراني إن أوكرانيا ليست من بدأ الحرب مع روسيا، مضيفا أنه "يأمل أن تنتهي بأسرع ما يمكن".



يُذكر أن ميركل بدا عليها علامات ارتجاف من قبل خلال مناسبات مماثلة، وكان يتم إرجاع سبب ذلك إلى نقص المياه خلال الحرارة الشديدة.