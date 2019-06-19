تحرير مختطف بعد دقائق من اختطافه في أيسر الموصل

وقال معن، إن "فوج طوارئ الثاني عشر التابع لقيادة شرطة محافظة نينوى يتمكن من تحرير مختطف بعد دقائق من عملية اختطافه من قبل متهمين اثنين ووضعه في صندوق عجلة، والقبض على الخاطفين في منطقة شقق الخضراء في الجانب الأيسر لمدينة الموصل".



وأضاف معن في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، أنه "تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهما، وتسليمها الى مكتب مكافحة جريمة الخطف".



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