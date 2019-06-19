أوبك: اجتماع أعضاء المنظمة والمنتجين المستقلين مطلع تموز

وتحوم شكوك حول موعد عقد الاجتماع، الذي كان مقررا في 25 من الشهر الجاري.
وتترقب أسواق النفط العالمية، اجتماع المنظمة مع تزايد المخاطر الجيوسياسية والاقتصادية، على منطقة الخليج العربي.
وتعيش أسواق النفط العالمية، حالة من عدم اليقين على المدى القصير، بشأن قوة الطلب ونمو الإمداد المتواصل من المنافسين.
وتواصل "أوبك +" المؤلفة من أعضاء المنظمة ومنتجين مستقلين، تنفيذ اتفاق خفض إنتاج الخام بواقع 1.2 مليون برميل يوميا، بدأ مطلع 2019 وينتهي في يونيو/ حزيران الحالي.
ويضم (أوبك+) الدول الأعضاء في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك)، ومنتجين مستقلين بقيادة روسيا؛ فيما يتوقع تمديد أجل الاتفاق حتى نهاية النصف الثاني 2019.
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