إنتشار أمني في جميع مناطق البصرة إستعداداً لتظاهرة تنطلق غداً

وقال المصدر، لـ الخليج 365، إن "القيادات الامنية أوعزت بنشر كافة قواتها وبجميع تصنيفاتها المختلفة في جميع مناطق البصرة".
وأشار المصدر الأمني، إلى "استعدادات قوات الدفاع المدني وكوادر دائرة صحة البصرة"، عازيا تلك الاجراءات الى "الاستعداد للتظاهرة التي من المؤمل اقامتها يوم غد الخميس".
ومن المقرر انطلاق تظاهرة يوم غد الخميس في مناطق متفرقة من البصرة للمطالبة بالخدمات.
وأشار المصدر الأمني، إلى "استعدادات قوات الدفاع المدني وكوادر دائرة صحة البصرة"، عازيا تلك الاجراءات الى "الاستعداد للتظاهرة التي من المؤمل اقامتها يوم غد الخميس".
ومن المقرر انطلاق تظاهرة يوم غد الخميس في مناطق متفرقة من البصرة للمطالبة بالخدمات.
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