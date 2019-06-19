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العين الإخباريةالأربعاء 2019/6/19 03:35 مساء بتوقيت أبوظبي
آليات تابعة للجيش العراقي - أرشيفية
أكد الجيش العراقي، اليوم الأربعاء، أنه "لن يسمح بالعبث بأمن العراق والتزاماته"، وذلك في أول تعليق على استهداف شركات نفط أجنبية في مدينة البصرة جنوبي البلاد.
وفي وقت سابق اليوم، سقط صاروخ قرب مقرات شركات نفط عالمية، بمدينة البصرة، في ثالث هجوم خلال يومين، تشهده مناطق متفرقة بالبلاد.
وتعقيبا على تلك الهجمات، قالت خلية الإعلام الأمني التابعة للجيش العراقي، في بيان نشرته على حسابها في "فيسبوك"، اليوم: "كلفت قيادة العمليات المشتركة، جميع الأجهزة الاستخبارية بجمع المعلومات وتشخيص الجهات التي تقف خلف إطلاق الصواريخ والقذائف على عدد من المواقع العسكرية والمدنية في بغداد والمحافظات".
وأضاف البيان أن "قوات الأمن بكل تشكيلاتها لن تسمح بالعبث بأمن العراق والتزاماته".
كما توعد الجيش بأنه "سيضرب بيد من حديد كل من تسول له نفسه إرباك الأمن وإشاعة الخوف والقلق وتنفيذ أجندة تتعارض مع مصالح العراق الوطنية".
ولم تعلن أية جهة مسؤوليتها حتى الآن عن هجوم الأربعاء الذي استهدف عددا من شركات النفط الأجنبية العالمية بما في ذلك إكسون موبيل الأمريكية.
ويأتي ذلك الهجوم بعد آخرين منفصلين وقعا خلال يومين واستهدفا قواعد لأفراد في الجيش الأمريكي بالعراق في وقت يتصاعد فيه التوتر بين الولايات المتحدة وإيران.
كانت هذه تفاصيل خبر العراق يتوعد مطلقي الصواريخ المجهولة: سنضرب بيد من حديد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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