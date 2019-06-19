إحالة وزراء سابقين وحاليين بالجزائر للمحكمة العليا بتهمة الفساد

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أحال المدعي العام الجزائري، الأربعاء، رئيس الوزراء السابق أحمد أويحيى ووزيرا حاليا ووزيرين سابقين إلى المحكمة العليا بتهم فساد.

وقال مكتب المدعي العام - في بيان الأربعاء - إن هذا الإجراء جاء في إطار سلسلة تحقيقات تستهدف الفساد منذ أن تفجرت الاحتجاجات في وقت سابق من العام للمطالبة بملاحقة أشخاص يعتبرهم المحتجون فاسدين، وبالإطاحة بالنخبة الحاكمة.

على مدار أسبوع واحد، توافدت أسماء ثقيلة على سجن "الحراش" في العاصمة الجزائرية، كان من أبرزهم رئيسا الوزراء السابقان أحمد أويحيى وعبد المالك سلال، ووزير تجارة بوتفليقة الأسبق عمارة بن يونس، ورجل الأعمال محي الدين طحكوت، وأزيد من 20 شخصاً آخر بتهم فساد.

كان عشرات آلاف من الجزائريين قد احتشدوا في العاصمة الجزائرية ومحافظات أخرى للجمعة الـ17 على التوالي تحت مسمى "جمعة استعادة المسروقات"، و"جمعة استعادة أموال الشعب".