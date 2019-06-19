جولة مصرية قريبة على خط المصالحة الفلسطينية.. وفتح "متفائلة"

يُنتظر أن يصل وفد مصري رفيع المستوى خلال الأيام القليلة المقبلة إلى مدينة رام الله بالضفة الغربية، للقاء الرئيس الفلسطيني محمود عباس، قبل توجهه إلى قطاع غزة، في إطار جهود المصالحة التي تبذلها القاهرة.

واستبقت حركة "فتح" وصول الوفد المصري بإطلاق تصريحات مستبشرة بتحقيق انطلاقة في جهود القاهرة لتحقيق المصالحة المتعثرة منذ سنوات.

وبنت حركة"فتح" تصريحاتها المتفائلة على نتائج لقاء عقده وفد فلسطيني، أمس الثلاثاء، مع مسؤولين مصريين، في العاصمة القاهرة.

فقد أعلن عضو اللجنة المركزية لحركة "فتح" ومسؤول ملف المصالحة فيها عزام الأحمد عن "تطورات إيجابية في ملف المصالحة"، دون الكشف عن مزيد من التفاصيل بانتظار وصول الوفد المصري إلى رام الله.

وأشار الأحمد في هذا الصدد إلى"زيارة قريبة يجريها وفد مصري رفيع المستوى إلى رام الله يلتقي خلالها الرئيس محمود عباس قبل أن يتوجه إلى غزة لحل الملف بشكل واضح".

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وقال الأحمد للإذاعة الفلسطينية الرسمية، إن"هناك تطورات إيجابية هامة جدا طرأت على موقف حماس"، لافتا إلى أنه" سيتم الإعلان عنها من قبل مصر عندما تنهي تحركاتها بحضور حركتي فتح وحماس".





وتواصل جمهورية مصر العربية جهودا حثيثة لتحقيق المصالحة الفلسطينية منذ بدء الانقسام منتصف عام 2007.



وعلى مدى السنوات الماضية، نجحت مصر في التوصل إلى اتفاقات بين "فتح" و"حماس" غير أن تطبيقها واجه عقبات خاصة من الأخيرة.

وكانت حركة "حماس" أعلنت عن وصول وفد مصري إلى قطاع غزة خلال الأيام القريبة المقبلة، دون الكشف عن مزيد من التفاصيل.

وفي الأشهر الأخيرة برزت الكثير من الدعوات لإنهاء الانقسام الفلسطيني لمواجهة الخطة الأمريكية المعروفة إعلاميا باسم "صفقة القرن".