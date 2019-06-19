الجيش الأمريكي: هجوم خليج عمان تم بلغم مشابه للألغام الإيرانية

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أكد الجيش الأمريكي أن الهجوم على الناقلة اليابانية في خليج عمان ناتج عن لغم بحري مشابه للألغام الإيرانية.
وقال قائد بالبحرية الأمريكية، إن هناك تحقيقا مشتركا جاريا مع شركائنا الإقليميين بشأن الهجوم على ناقلتي النفط في خليج عمان.
وأضاف -في تصريحات نقلتها وكالة "رويترز" للأنباء- أن الأضرار التي رصدناها في الناقلة اليابانية "كوكوكا" لا يمكن أن تنجم عن جسم طائر اصطدم بها.
أوضح القائد بالبحرية الأمريكية أن تقييم القيادة المركزية للبحرية الأمريكية، يشير إلى أن الهجوم والضرر الذي لحق بالناقلة "كوكوكا" وقعا نتيجة للغم بحري.
وأشار إلى أن البحرية الأمريكية تمكنت من جمع بصمات من على هيكل ناقلة النفط التي تعرضت لهجوم في بحر عمان تسمح ببناء قضية جنائية ضد المسؤولين عن الهجوم.
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