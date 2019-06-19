ترامب يدرس عقوبات جديدة ضد تركيا لعرقلة "إس-400" الروسية

تدرس إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فرض 3 حزم جديدة من العقوبات؛ لمعاقبة تركيا على صفقة منظومة الدفاع الصاروخية الروسية "إس-400".



وقالت مصادر مطلعة، طلبت عدم الكشف عن هويتها، لوكالة "بلومبرج الأمريكية، إن حزمة العقوبات الأشد قسوة لا تزال قيد المناقشة بين مسؤولين في مجلس الأمن القومي ووزارة الخارجية ووزارة الخزانة، وسوف تشل الاقتصاد التركي المتأزم بالفعل.

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وأشارت الوكالة إلى أي من الخيارات سيضاف إلى تعهد الولايات المتحدة قبل أشهر بوقف مبيعات مقاتلات "إف-35" إلى تركيا، إذا حافظ الرئيس التركي رجب طيب أردوغان على تعهده بشراء منظومة الدفاع الروسية.

ولفتت الوكالة أن الفكرة التي تحظى بأكبر قدر من الدعم في الوقت الراهن، هي استهداف عدة شركات في قطاع الدفاع الرئيسي في تركيا بموجب قانون "مكافحة خصوم الولايات المتحدة من خلال العقوبات" المعروف اختصارًا باسم "كاتسا"، ويستهدف الكيانات التي تتعامل مع روسيا.

وأوضحت أن مثل هذه العقوبات ستفصل تلك الشركات عن النظام المالي الأمريكي، ما يجعل من المستحيل عليها شراء مكونات أمريكية أو بيع منتجاتها في الولايات المتحدة.