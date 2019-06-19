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بوريس جونسون يعزز موقعه لخلافة ماي بعد المناظرة التلفزيونية

ازدادت فرص بوريس جونسون المؤيد الشرس لبريكست بتصدر السباق لخلافة رئيسة الحكومة البريطانية تيريزا ماي في الجولة الثالثة من تصويت نواب حزب المحافظين الاربعاء غداة المناظرة التلفزيونية أمام المرشحين الأربعة المتبقين.

وحافظ وزير الخارجية السابق على هدوئه ولم تصدر عنه أي زلة في المناظرة التي أعقبت جولة تصويت ثانية تجاوز فيها عدد الاصوات الذي حصل عليه المنافسين الثلاثة الاقرب اليه مجتمعين.

وصور نفسه الثلاثاء كسياسي قادر على إخراج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي وبالتالي تنفيذ رغبة الناخبين البريطانيين الذي صوتوا في استفتاء قبل ثلاث سنوات على الانسحاب.

وقال جونسون في برنامج أسئلة وأجوبة على "بي بي سي" استمر ساعة مع الناخبين "يجب أن نخرج في 31 تشرين الأول/أكتوبر لأنه بخلاف ذلك، أخشى من أننا سنواجه خسارة كارثية بالثقة في السياسة".

وأضاف "أعتقد أن الشعب البريطاني ضاق ذرعا".

لكن لم يرفع أحد من المرشحين بمن فيهم جونسون يده عندما سألتهم "بي بي سي" عما إذا كانوا "يضمنون" خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بحلول 31 تشرين الأول/أكتوبر.

وسيتقلص عدد المرشحين إلى أربعة عندما يجري 313 نائبا من حزب المحافظين في مجلس العموم تصويتهم السري الأربعاء.

ويبدو أن المناظرة الهادئة على نحو مفاجئ لم تغير الشعور المتزايد بأن لا شيء يمنع جونسون من الفوز في هذه المرحلة باستثناء ارتكاب خطأ جسيم.

ووصفت صحيفة "ذي غارديان" أداء جونسون بأنه "رصين وعقلاني". وكتبت "واضح أنه ما زال متصدراً السباق، وما زال من شبه المؤكد أنه سيكون رئيس الوزراء المقبل".

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وكان جونسون حصل على تأييد 126 من 313 نائبا محافظا الثلاثاء.

وحصل وزير الخارجية جيريمي هانت على 46 صوتا مقابل 41 صوتا لوزير البيئة مايكل غوف.

وواصل وزير التنمية الدولية المعتدل روري ستيوارت مسعاه رغم قلة حظوظه، وتمكن من مضاعفة عدد اصوات قاعدته إلى 37 صوتا.

وتمكن ساجد جويد بشق النفس من تأمين 33 صوتا هي العتبة الضرورية للانتقال إلى الجولة الثالثة.

ومن المقرر أن تُجرى بعد جولة التصويت الثالثة الأربعاء، جولتان الخميس إذا تطلب الأمر حتى لا يبقى سوى اثنين يختار أعضاء الحزب أحدهما في عملية اقتراع تتم عبر البريد بينما يتوقع أن يتم الإعلان عن الفائز في الأسبوع الذي يبدأ في 22 تموز/يوليو.

وكما حصل في جلسة تصويت الأسبوع الماضي، حلّ هانت في المرتبة الثانية.

ويعتبر ستيوارت مرشحاً مفاجئاً في هذا السباق على السلطة. وقد حلّ في المرتبة الرابعة في دورة تصويت الثلاثاء متجاوزاً بأربعة أصوات جاويد.

وحظي ستيوارت بإشادة لأدائه في مناظرة القناة الرابعة الأحد ولحملته المكثفة على وسائل التواصل الاجتماعي ما أدى إلى زيادة شعبيته في الأسابيع الأخيرة.

وقال ستيوارت لإذاعة "بي بي سي" الثلاثاء إن "لا مشكلة" لديه بأن يُنظر إليه على أنه المرشح الهادف إلى "منع (وصول) بوريس"، متهمًا الأخير بتقديم تعهدات بشأن بريكست لا يمكنه الوفاء بها.