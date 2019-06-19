صحيفة: كم من دليل يحتاج المجتمع الدولي حتى يقتنع أن إيران وراء الإرهاب بالخليج؟

تساءلت صحيفة إماراتية، "كم من دليل يحتاج المجتمع الدولي حتى يقتنع أن إيران وراء الإرهاب الذي يستهدف ناقلات النفط في منطقة الخليج العربي؟".

وأضافت صحيفة "الاتحاد" الصادرة اليوم الأربعاء - تابعها "الخليج 365" - "وأن المطلوب اتخاذ موقف جماعي يجبر هذا النظام على وقف أفعاله الإجرامية التي فاقت كل الحدود.

وقالت إنه في 2019، حيث التقنيات الحديثة قادرة على تصوير "خرم الإبرة" من الفضاء في أي مكان في العالم، لا يعقل التصديق بأن 6 ناقلات نفط تعرضت لاعتداءات تخريبية خلال شهر واحد في بحر عمان، ولم يعرف المنفذ بعد، بينما ألغام الجرم معروفة المصدر والمكان.

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وأضافت أن الأمر لم يكن يحتاج نشر صور جديدة تثبت تورط إيران في الهجمات، وهي الوحيدة التي هددت مراراً بمنع عبور النفط في مضيق هرمز الاستراتيجي، طالما أن نفطها محاصر بالعقوبات الأميركية ولا حاجة إلى أصابع اتهام ضبابية، والمتهم واضح.

وذكرت أن المشكلة الكبرى حالياً، تكمن في أن تباين التعامل الدولي مع القضية، يمنح المخربين الفرصة تلو الأخرى لتنفيذ المزيد من العمليات التخريبية دون رادع أو حتى تحذير مباشر يوقفهم عند حدهم.

وشددت في ختام افتتاحيتها على ضرورة إجماع يظهر تماسك الموقف.. مضيفة أنه من العبث التفكير بأن نظاماً قائماً على القمع والتطرف وتصدير الإرهاب مثل النظام الإيراني قد يتأثر بإنذار، ما لم يدرك فعلياً أنه جدي، وفاعل، وموحد.