قائد القوات البحرية الأمريكية يؤكد أن الألغام التي أستخدمت في هجوم خليج عُمان إيرانية

أكد قائد القوات البحرية الأمريكية المركزية الجنرال شون كيدو، اليوم الأربعاء، أن الألغام التي استخدمت في هجوم ناقلتي النفط بخليج عُمان تحمل ”تشابهًا صارخًا“ مع ألغام إيرانية، جرى الكشف عنها في عروض عسكرية‎.

وقال القائد الأمريكي الذي يتواجد في الإمارات، إن هناك تحقيقًا مشتركًا جار مع شركائنا الإقليميين بشأن الهجوم على ناقلتي النفط في خليج عُمان‎ .. مضيفًا أن الأضرار التي رصدناها في الناقلة (كوكوكا) لا يمكن أن تنجم عن جسم طائر اصطدم بها‎ .

وأوضح ”أن تقييم القيادة المركزية للبحرية يشير إلى أن الهجوم والضرر الذي لحق بالناقلة كوكوكا وقعا نتيجة للغم بحري“.

ولفت إلى أن اللغم زرع أعلى خط الماء بالناقلة، والهدف لم يكن إغراقها فيما يبدو‎ .

يذكر أن ناقلتي النفط إحداهما ترفع علم جزر ”مارشال“، وكانت محملة بالنافتا وتتجه من الإمارات نحو تايوان، وطاقمها يتكون من 23 بحارًا، والناقلة الثانية ”كوكاكا ريدجس“، كانت ترفع علم بنما ومحملة بالميثانول، وطاقمها يتكون من 21 بحارًا وكانت متجهة من السعودية نحو سنغافورة.