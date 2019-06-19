المجلس العسكري بالسودان يجدد تعهده بمحاسبة البشير ونظامه

جدد رئيس المجلس العسكري الانتقالي في السودان، الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان، الأربعاء، تعهده بمحاسبة الرئيس المخلوع عمر البشير ونظامه على الفساد الذي خلفه.

وأكد البرهان وقوف المجلس مع مطالب الشعب السوداني، قائلا: "لا نضع عراقيل أمام المفاوضات مع جميع الأطراف".

ودعا جميع الأطراف السودانية إلى عدم وضع أي قيود على الحوار، مطالباً بالتصدي لمن يشكك في وطنية المجلس العسكري.

ومثل البشير، الأحد الماضي، أمام نيابة مكافحة الفساد بالخرطوم، وظهر لأول مرة منذ عزله عن السلطة بواسطة الجيش في 11 أبريل الماضي.

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ووجهت نيابة مكافحة الفساد في التحقيقات المالية بالخرطوم للبشير تهما تندرج تحت مواد النقد الأجنبي والثراء الحرام، ومخالفة أمر الطوارئ، وحيازة نقد سوداني يتجاوز المبلغ المسموح به.

كما تم توجيه التهم بحضور الرئيس المخلوع شخصيا وممثلي الدفاع، على رأسهم رئيس البرلمان السوداني الأسبق أحمد إبراهيم الطاهر والقيادي بحزب المؤتمر الوطني المعزول عن الحكم محمد الحسن الأمين وهاشم أبوبكر الجعلي".

كانت السلطات السودانية ضبطت بمكتب البشير في القصر الرئاسي مبلغ 6 ملايين يورو و351 ألف دولار و5 مليارات جنيه سوداني.

وأظهرت قوائم صادرة عن النيابة العامة مؤخرا، امتلاك الرئيس المعزول عمر البشير وعائلته 22 قطعة سكنية.