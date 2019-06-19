محكمة بريطانية تغرم السفارة القطرية في قضية العنصرية ضد موظف صومالي

غرمت محكمة بريطانية سفارة الدوحة، في قضية العنصرية التي قعت ضد موظف من أصل صومالي.

حيث باتت أكاذيب "الحمدين" لا تنطل على أحد وأصبح العالم يدرك عنصرية تميم ونظامه السياسى، وهذا ما اتضح من إدانة محكمة العمل البريطانية بلندن اليوم، لعنصرية قطر ممثلة فى أحد دبلوماسيى السفارة القطرية بلندن، حيث اتهمه محمود أحمد الموظف بالسفارة وهو من أصل صومالى بالاعتداء الجسدى واللفظى عليه ونعته بألفاظ نابية ووصفه بـ"العبد الأسود" .

وقد حصل "محمود أحمد" ، صومالى الأصل، على تعويض من حكم قضائى حصل عليه فى المملكة المتحدة، لاتهامه مسئول بالسفارة القطرية بالتعدى بالتمييز العنصرى والتعدى بالضرب، وكذلك الإهانة الدائمة له بحكم عمله كسائق بالسفارة لمدة وصلت إلى 6 سنوات.

وقال محمود أحمد، إن المسئول القطرى اعتاد مناداته بالألفاظ النابية، موضحاً أنه إنسان وليس حيوان كى يتم مناداته بذلك الشكل، مشيراً إلى أن كل مسئول يتصرف بالشكل اللائق الذى يعكس صورة بلده.