العراق: هجوم صاروخي على شركة نفطية أمريكية في البصرة

قالت الشرطة العراقية إن صاروخاً سقط قرب مقرات عدة شركات نفط عالمية كبرى، بينها شركة إكسون موبيل الأمريكية العملاقة في مدينة البصرة بجنوب البلاد في وقت مبكر اليوم الأربعاء، مما أدى إلى إصابة اثنين من العمال العراقيين.

وأضافت أن "الصاروخ أصاب مقرات السكن والعمليات في البرجسية غربي البصرة".

وذكر مصدر أمني أن "إكسون تعد لإجلاء نحو 20 من موظفيها الأجانب على الفور".

وقال مسؤولون في مجال النفط إن "من الشركات الأخرى التي تعمل في الموقع رويال داتش شل وإيني الإيطالية".

وهذه ليست المرة الأولى التي تجلي فيها "إكسون موبيل" عامليها الأجانب، فقد فعلت الشركة الشيء ذاته في مايو (أيار) الماضي من حقل غرب القرنة 1 النفطي العراقي، بسبب تهديدات أمنية، وفي نهاية الشهر، أعلنت "إكسون موبيل" عودة عامليها بعدما طلبت تكثيف الحماية الأمنية من الشرطة والجيش في مواقع العمل والإقامة.