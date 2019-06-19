جونسون: بريطانيا ستدفع ثمناً باهظاً إذا لم تنسحب من الاتحاد الأوروبي

قال بوريس جونسون المرشح الأوفر حظاً لتولي رئاسة وزراء بريطانيا يوم الثلاثاء إنه سيسحب المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي بحلول 31 أكتوبر (تشرين الأول)، مؤكداً أنه إذا لم يحدث ذلك، فستخسر الحكومة الثقة بشكل كارثي.

وقال خلال مناظرة تلفزيونية مع 4 مرشحين آخرين يسعون لنيل المنصب: "علينا أن نخرج بحلول 31 أكتوبر (تشرين الأول) لأنه إذا لم يحدث ذلك فأخشى أننا سنواجه خسارة كارثية في ثقة (المواطنين) في السياسة".

وأضاف: "إذا لم نقم بذلك، إذا لم ننسحب بحلول 31 أكتوبر (الأول)، فأعتقد أننا سندفع ثمناً باهظاً للغاية".