شكرا لقرائتكم السودان.. البرهان يدعو قوى التغيير لاستئناف التفاوض ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - جدد رئيس المجلس الانتقالي السوداني، الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، "الدعوة لقوى الحرية والتغيير لاستئناف التفاوض اليوم قبل غدا".

واعرب عن ترحيب #المجلس_الانتقالي "بالتفاوض مع قوى الحرية دون إقصاء لأي سوداني في الحل الوطني".

وأضاف البرهان: "لا نستهدف أي اقصاء لاحد، ولكن هناك تدخلات أعاقت سير التفاوض".

وقال: "نريد توفير الاستقرار في الفترة الانتقالية حتى الوصول إلى انتخابات بمراقبة دولية".

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وأشار رئيس المجلس الانتقالي إلى "تحديات كبرى تواجه الشعب السوداني وليس المجلس الانتقالي، والجيش لن يرضي بضياع امن ووحدة #السودان".

وأقر #البرهان أثناء مخاطبة العاملين في المهن الطبية والصحية، الأربعاء، "بأن الكثير من مكتسبات الشعب السوداني كانت تذهب لغير مستحقيها".

واكد أن "القوات المسلحة حينما انحازت لثورة الشعب لم يكن هدفها الاستيلاء علي السلطة".

وألمح إلى أن "الفترة الانتقالية تتضمن مهام محاسبة الفاسدين من رموز النظام السابق، ولكن هناك صعوبات وعراقيل تواجهنا في ذلك، وتحت أيدينا حاليا الكثير من الاصول والاموال التي كانت تخص الشعب السوداني، من بينها فندق قصر الصداقة".