فيديو.. حقيقة إصابة المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل بشلل الرعاش

كتب: أحمد أبوعقيل

رصدت عدسات المصورين تعرض المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل لوعكة صحية خلال استقبالها الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي. ويظهر مقطع الفيديو وقوف ميركل وزيلينسكي على السجادة الحمراء، وفجأة تبدأ ميركل بالارتعاش بشكل واضح وتقوم بتغيير وضع يديها عدة مرات للسيطرة على نفسها.

قال ياكوب بيرجر، طبيب ورئيس جمعية أطباء بافاريا، حول صحة المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل بعد أن ظهرت وهى ترتجف بشدة أثناء ترحيبها الرسمى بالرئيس الأوكرانى فولوديمير زيلينسكى فى العاصمة الألمانية، رغم ارتفاع درجة الحرارة، وتسجيلها 30 درجة، إن سبب هذه الرعشة الإرهاق والتعب الشديد.

أثارت المستشارة الألمانية، أنجيلا ميركل القلق حيال وضع صحتها عندما ظهرت وهى "ترتعش" بشكل واضح أثناء ترحيبها الرسمى بالرئيس الأوكرانى فولوديمير زيلينسكي فى العاصمة الألمانية، رغم ارتفاع درجة الحرارة، وتسجيلها 30 درجة، وقالت إنها تشعر بأنها بخير، ولامت الجفاف على اهتزازها بهذا الشكل.

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ونقلت صحيفة "إيه بى سى" الإسبانية قول بيرجر "الجو كان حرا للغاية، كما أن امرأة مثل ميركل تتسم بنمط حياة مرهق للغاية، أدى إلى مثل هذه الرعشة، وقال عن احتمال الإصابة باضطراب عصبى مثل الشلل الرعاش: "إننى أتجاهل ذلك تمامًا، كانت التشنجات قوية جدًا ومفاجئة بالنسبة لهذا التشخيص".

وكان جسم المستشارة بدأ يهتز بشدة أثناء إنشاد فرقة عسكرية النشيد الوطنى للبلدين، وقالت فى مؤتمر صحفى: " شربت ثلاثة أكواب من الماء على الأقل، وهو ما أحتاجه على ما يبدو، والآن أنا بصحة جيدة".

وستبلغ ميركل 65 سنة الشهر المقبل، ومن غير المعروف ما إذا كانت المستشارة الألمانية لديها أي مشاكل صحية.