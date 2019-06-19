السيسى: لا سبيل لاستدامة الأمن فى المنطقة دون تسوية القضية الفلسطينية

الموجز

أعلن الرئيس عبدالفتاح السيسي، عن وصول حجم التبادل التجارى بين مصر ورمانيا إلى مليار دولار فى العام 2018، مشيرا إلى تضاعف رحلات الطيران العارض لمدينتى شرم الشيخ والغردقة.

وقال الرئيس السيسى فى مؤتمر صحفى مشترك مع نظيره الرومانى كلاوس يوهانيس فى بوخارست، إن اللقاء مع الرئيس الرومانى مثل فرصة مهمة لتبادل الرؤى إزاء تطورات المنطقة، مع التأكيد على أهمية العمل على تعزيز الشراكة ودفع العلاقات بين البلدين.

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وأضاف الرئيس السيسى:"استعرضت الرؤية المصرية إزاء سبل التسوية السلمية للأزمات الجارية فى المنطقة العربية، وأكدت على أنه لا سبيل لاستدامة الأمن والاستقرار فى منطقة الشرق الأوسط دون تسوية الصراع الفلسطينى الإسرائيلى تسوية عادلة وشاملة تضمن للشعب الفلسطينى حقوقه المشروعة فى إقامة دولته المستقلة على حدود الرابع من يونيو 67".

وقال السيسى، في المؤتمر الصحفي المشترك مع نظيره الروماني، إن لقاءاته السابقة مع الرئيس الروماني ساهمت في تعزيز العلاقات، مشيرا إلي أن مباحثاتهما كانت مثمرة وبناءة، وناقشا التعاون في المحالات الاقتصادية والسياحية.

كما أكد الرئيس السيسى على أن العلاقات التجارية مع رومانيا تخطت المليار دولار.