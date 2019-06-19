الرئيس عون يؤكد على اهمية عودة السلام والتوافق بين الدول العربية

اشاد ​رئيس الجمهورية​ العماد ​ميشال عون​ بالعلاقات الاخوية التي تربط لبنان والمملكة العربية السعودية، منوهاً خصوصاً بالمبادرات التي قام بها خادم الحرمين الشريفين الملك بن سلمان بن عبد العزيز تجاه لبنان واللبنانيين، وبالقرار الذي اتخذته المملكة برفع الحظر عن مجيء السعوديين الى لبنان، الامر الذي سيجعل موسم الصيف هذه السنة مميزاً بوجود الاشقاء السعوديين خصوصاً والخليجيين عموما في الربوع اللبنانية.

وفيما اكد الرئيس عون على اهمية عودة السلام والتوافق بين ​الدول العربية​، رأى ان الاختلاف في ال​سياسة​ لا يجب ان يخرج عن المبادىء الميثاقية لجامعة الدول العربية.

مواقف الرئيس عون جاءت خلال استقباله قبل ظهر اليوم في قصر بعبدا، وفد مجلس الشورى في المملكة العربية السعودية برئاسة عضو المجلس صالح بن منيع الخليوي.

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ثم شكر رئيس الوفد السعودي صالح بن منيع الخليوي رئيس الجمهورية على استقباله، معرباً عن سعادته بأن يكون على رأس اول وفد من مجلس الشورى السعودي الذي يزور لبنان. ونقل تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وولي العهد الامير محمد بن سلمان الى الرئيس عون والحكومة، وتمنياته بالتوفيق والسلام والامن للبنان.

وشدد الخليوي على العلاقات التاريخية بين البلدين والشعبين الشقيقين، وعلى اهمية استمرارها والدعم الذي تقدمه المملكة للبنان واستقراره، مؤكداً على ارتياح المواطنين السعوديين للمجيء الى لبنان، وخصوصاً في فصل الصيف حيث يعتبرون انهم في بلدهم الثاني. وتحدث عن خطط المملكة من خلال رؤية 2030 المستقبلية والترحيب بأي دور يمكن ان يلعبه لبنان في هذه الرؤية. واشاد الخليوي بالدور الذي يقوم به الرئيس عون وحرصه على التضامن والتوافق العربيين.

الى ذلك، اطلع الرئيس عون على خلاصة لاعمال المؤتمر الاقليمي التاسع الذي عقده مركز البحوث والدراسات الاستراتيجية في الجيش اللبناني، من وفد المركز برئاسة مديره العميد الركن الطيار هشام ذبيان وضم العقيد الركن ايلي الركده، والعقيد الركن البحري احمد ادلبي، والعقيد الركن حسام عبد الله، والملازم شربل زغيب. واشار الوفد الى ان المؤتمر عالج موضوعا حول الذكاء الاصطناعي في الامن والدفاع (AISD). وتسلم الرئيس عون من الوفد الدرع الذي اعد لمناسبة انعقاد المؤتمر.