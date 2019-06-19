المدعي العام الجزائري يحيل رئيس حكومة سابق و3 وزراء بتهمة الفساد

أحال المدعي العام الجزائري رئيس الوزراء السابق أحمد أويحيى ووزيرًا حاليا ووزيرين سابقين إلى المحكمة العليا بتهم فساد.
وكان قد مثل رئيسا الوزراء الجزائريان السابقان أحمد أويحيى وعبد المالك سلال إلى جانب وزراء سابقين ورجال أعمال، الشهر الماضي، أمام وكيل النيابة بمحكمة في العاصمة ضمن تحقيقات في قضايا فساد.
وكان التلفزيون الجزائري الحكومي قد نقل أن أويحيى الذي شغل رئاسة الحكومة خمس مرات منذ العام 1995، آخرها بين آب 2017 وآذار 2019، ويتزعم حزب التجمع الوطني الديمقراطي (ثاني أكبر حزب في البرلمان)، وسلال الذي ترأس الحكومة بين عامي 2012 و2017، مَثُلا أمام وكيل النيابة بمحكمة سيدي امحمد في العاصمة.
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