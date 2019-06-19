المدعي العام الجزائري يحيل رئيس حكومة سابق و3 وزراء بتهمة الفساد

أحال المدعي العام الجزائري رئيس الوزراء السابق ​أحمد أويحيى​ ووزيرًا حاليا ووزيرين سابقين إلى ال​محكمة​ العليا بتهم فساد.

وكان قد مثل رئيسا الوزراء الجزائريان السابقان أحمد أويحيى و​عبد المالك سلال​ إلى جانب وزراء سابقين ورجال أعمال، الشهر الماضي، أمام وكيل النيابة بمحكمة في العاصمة ضمن تحقيقات في قضايا فساد.

وكان التلفزيون الجزائري الحكومي قد نقل أن أويحيى الذي شغل ​رئاسة الحكومة​ خمس مرات منذ العام 1995، آخرها بين آب 2017 وآذار 2019، ويتزعم حزب ​التجمع الوطني الديمقراطي​ (ثاني أكبر حزب في البرلمان)، وسلال الذي ترأس الحكومة بين عامي 2012 و2017، مَثُلا أمام وكيل النيابة بمحكمة سيدي امحمد في العاصمة.