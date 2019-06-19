الجيش الأميركي: الهجوم على الناقلة اليابانية ناتج عن لغم بحري مشابه للألغام الإيرانية

أكّد ​الجيش الأميركي​ أن "الهجوم على الناقلة اليابانية ناتج عن لغم بحري مشابه للألغام الإيرانية"، معلنًا أن "جمع بصمات من الناقلة اليابانية تتيح بناء قضية جنائية".

وشدد الجيش على "ضرورة القيام بتحقيق مشترك مع شركائنا الإقليميين بشأن الهجوم على ناقلتي ​النفط​ لأن الأضرار المرصودة في الناقلة اليابانية لا يمكن أن تنجم عن جسم طائر. واللغم زرع أعلى خط الماء بالناقلة اليابانية والهدف لم يكن إغراقها كما يبدو"، كاشفًا أن "المحققين رفعوا بصمات أصابع وأيدي من الناقلة اليابانية".