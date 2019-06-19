شرطة ماليزيا: جماعة مرتبطة بـ"داعش" تخطف 10 صيادين قبالة جزيرة بورنيو

أعلنت ​الشرطة الماليزية​ أن جماعة يشتبه بارتباطها بـ"داعش" خطفت 10 صيادين قبالة سواحل جزيرة بورنيو، واقتادتهم لجنوب ​الفلبين​، مشيرة الى أن الخاطفين ينتمون إلى جماعة "أبو سياف".

وخطف المهاجمون مجموعة من ​الغجر​ الرحل خلال إبحارهم على متن قاربين قبالة سواحل ولاية صباح الواقعة شرقي البلاد في الشطر الماليزي من بورنيو، وقد تمكن 6 أشخاص من الفرار.

وتنشط في جنوب الفلبين جماعات مسلحة عدة من أخطرها جماعة "أبو سياف" التي غالبا ما تقوم ب​عمليات خطف​ لأجانب للمطالبة بفدية مالية، وأعدمت الجماعة مرارا رهائن بقطع الرأس، وقد أعلنت مبايعتها لتنظيم "داعش".