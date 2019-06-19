شرطة ماليزيا: جماعة مرتبطة بـ"داعش" تخطف 10 صيادين قبالة جزيرة بورنيو

أعلنت الشرطة الماليزية أن جماعة يشتبه بارتباطها بـ"داعش" خطفت 10 صيادين قبالة سواحل جزيرة بورنيو، واقتادتهم لجنوب الفلبين، مشيرة الى أن الخاطفين ينتمون إلى جماعة "أبو سياف".
وخطف المهاجمون مجموعة من الغجر الرحل خلال إبحارهم على متن قاربين قبالة سواحل ولاية صباح الواقعة شرقي البلاد في الشطر الماليزي من بورنيو، وقد تمكن 6 أشخاص من الفرار.
وتنشط في جنوب الفلبين جماعات مسلحة عدة من أخطرها جماعة "أبو سياف" التي غالبا ما تقوم بعمليات خطف لأجانب للمطالبة بفدية مالية، وأعدمت الجماعة مرارا رهائن بقطع الرأس، وقد أعلنت مبايعتها لتنظيم "داعش".
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