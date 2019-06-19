أفاد مصدر بالوزارة ​الخارجية التركية​ لقناة "الجزيرة" بأن "​تقرير​ المقررة الأممية مهم لأنه أثبت وقوع جريمة دولية كافحنا لكشف ملابساتها".

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كانت هذه تفاصيل خبر مصدر بالخارجية التركية: تقرير كالامارد مهم لأنه أثبت وقوع جريمة دولية كافحنا لكشف ملابساتها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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