استهداف مخزن شركة نفطية في ليبيا بقصف جوي وإصابة ثلاثة موظفين

تعرضت مخازن شركة "مليتة" للنفط والغاز قرب ​طرابلس​ إلى قصف جوي تسبب في إصابة ثلاثة موظفين ودمار كلي في المخزن، بحسب ما أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط في ​ليبيا​.

واوضح بيان للمؤسسة في وقت متأخر ليل الثلاثاء على موقع المؤسسة الإلكتروني الرسمي، أن "التقارير الأولية تشير إلى خسائر ماديّة جسيمة داخل المخزن، حيث تسبب الحريق الناجم عن القصف بإتلاف عدد من المعدّات والمواد القيّمة، بالإضافة

لى تدمير المخزن بشكل كلّي". ويقع المخزن في تاجوراء على بعد عشرة كيلومترات شرق طرابلس. كما أسفر القصف عن تعرّض ثلاثة عاملين في الشركة إلى إصابات طفيفة تمّ نقلهم على إثرها إلى المستشفى.

ونشرت المؤسسة صورا لفرق الإطفاء وهي تقوم بإخماد ​الحرائق​ الناجمة عن القصف.

تجد الاشارة الى ان شركة "مليتة" للنفط والغاز مشروع مشترك بين ليبيا وشركة "إيني" الإيطالية.