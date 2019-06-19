لفت رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو إلى "أنني أسمع جيراننا في الشمال وفي الجنوب وفي الشرق يهددون بتدميرنا. أقول لأعدائنا: جيش الدفاع الإسرائيلي يمتلك قوة تدميرية كبيرة للغاية. لا تجربونا".
تصريحات نتانياهو جاءت خلال تفقده مناورات عسكرية بدأها الجيش الإسرائيلي يوم الخميس الماضي في كافة أنحاء البلاد بمشاركة عدد كبير من الوحدات القتالية، ورافق نتنياهو في جولته رئيس هيئة أركان الجيش الجنرال أفيف كوخافي.
وأضاف نتانياهو في ختام جولته "أنني أختتم مناورة كبيرة متعددة الأذرع يجريها جيش الدفاع الإسرائيلي على عدة جبهات. ويغمرني انطباع كبير عن التحسن الذي طرأ في مستوى الجاهزية، وعن الروح القتالية التي تسود في صفوف المقاتلين والقادة، وأصبح لدي انطباع كبير خاصة عن القوة التدميرية التي يمتلكها جيش الدفاع الإسرائيلي".
كانت هذه تفاصيل خبر نتانياهو يحذر دولا عربية وأجنبية من اختبار القوة التدميرية الكبيرة للجيش الإسرائيلي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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