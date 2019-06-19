روحاني: الأميركيون انهزموا أمامنا والاتفاق النووي معنا كان أفضل وسيلة لتبديد خوفهم من سلاحنا

أكّد الرئيس ال​إيران​ي ​حسن روحاني​ أن "الأميركيين اعترفوا بهزيمتهم أمام بلادنا خلال لقاءاتهم مع مسؤولي الدول الأخرى"، مشيرًا إلى أن "إدارة الرئيس الأميركي ​دونالد ترامب​ غير قادرة على إخضاع ​طهران​".

ولفت روحاني، خلال اجتماع حكومي، إلى "التزام إيران ب​الاتفاق النووي​"، مضيفًا أن "طهران ستتخذ إجراءات جديدة بعد انتهاء مهلة الستين يومًا"، كما عبر عن استعداده لـ"العدول عن تقليص الالتزامات، في حال نفذت ​أوروبا​ تعهداتها في الاتفاق النووي، وذلك لا ينتهك القانون الدولي، ويأتي ضمن المادتين 26 و 36 في الاتفاق النووي".

كما ندد بـ"الإجراءات الأميركية ضد ​ايران​"، واصفًا إياها بـ "الجريمة ضد الإنسانية"، مذكرًا بأن "الاتفاق النووي كان أفضل وسيلة لإزالة مخاوف ​الولايات المتحدة​ من امتلاك بلاده لأسلحة نووية".

وفي حديثه عن الهجوم الذي تعرضت له ناقلات ​النفط​، اعتبر روحاني أنه "ردة فعل تستهدف علاقاتنا الجيدة مع ​اليابان​ و​الصين​"، مضيفًا أن "هذا الهجوم جاء "لعلة سياسية لم يصدقها أحد سوى ​أميركا​ و​بريطانيا​ ودولتين صغيرتين في المنطقة".

وشدد روحاني على أن "قوات بلاده البحرية توفر ​الأمن​ في بحر عمان و​مضيق هرمز​ وطرق الإمدادات في مواجهة ​الإرهاب​"، رافضًا "أي لوم يوجه إلى طهران".