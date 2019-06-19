أكّد الرئيس الإيراني حسن روحاني أن "الأميركيين اعترفوا بهزيمتهم أمام بلادنا خلال لقاءاتهم مع مسؤولي الدول الأخرى"، مشيرًا إلى أن "إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب غير قادرة على إخضاع طهران".
ولفت روحاني، خلال اجتماع حكومي، إلى "التزام إيران بالاتفاق النووي"، مضيفًا أن "طهران ستتخذ إجراءات جديدة بعد انتهاء مهلة الستين يومًا"، كما عبر عن استعداده لـ"العدول عن تقليص الالتزامات، في حال نفذت أوروبا تعهداتها في الاتفاق النووي، وذلك لا ينتهك القانون الدولي، ويأتي ضمن المادتين 26 و 36 في الاتفاق النووي".
كما ندد بـ"الإجراءات الأميركية ضد ايران"، واصفًا إياها بـ "الجريمة ضد الإنسانية"، مذكرًا بأن "الاتفاق النووي كان أفضل وسيلة لإزالة مخاوف الولايات المتحدة من امتلاك بلاده لأسلحة نووية".
وفي حديثه عن الهجوم الذي تعرضت له ناقلات النفط، اعتبر روحاني أنه "ردة فعل تستهدف علاقاتنا الجيدة مع اليابان والصين"، مضيفًا أن "هذا الهجوم جاء "لعلة سياسية لم يصدقها أحد سوى أميركا وبريطانيا ودولتين صغيرتين في المنطقة".
وشدد روحاني على أن "قوات بلاده البحرية توفر الأمن في بحر عمان ومضيق هرمز وطرق الإمدادات في مواجهة الإرهاب"، رافضًا "أي لوم يوجه إلى طهران".
كانت هذه تفاصيل خبر روحاني: الأميركيون انهزموا أمامنا والاتفاق النووي معنا كان أفضل وسيلة لتبديد خوفهم من سلاحنا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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