قوات حكومة الوفاق الليبية تعلن تدمير مقاتلة تابعة لقوات حفتر في قاعدة الوطية

أعلنت عملية "​بركان​ الغضب" التابعة ل​حكومة​ الوفاق الوطني الليبية برئاسة ​فائز السراج​ عن "تدمير مقاتلة حربية تابعة ل​قوات الجيش الليبي​ بقيادة المشير ​خليفة حفتر​ كانت تستعد للإقلاع من قاعدة الوطية غرب ​ليبيا​".

وذكر المركز الإعلامي لعملية "بركان الغضب"، في بيان، أن "الطيران التابع لسلاح الجو الليبي نجح في استهداف وتدمير مقاتلة في قاعدة الوطية كانت تستعد للإقلاع لدعم ميليشيات مجرم الحرب المتمرد في مطار طرابلس الذي بات تطهيره منهم وشيكا من قبل قواتنا البطلة".

يذكر أن قوات شرق ليبيا التابعة للمشير المتقاعد خلفية حفتر بدأت عملية عسكرية من أجل "تحرير طرابلس من الإرهابيين"، في نيسان الماضي، فيما تقول حكومة الوفاق الوطني المعترف بها دوليا برئاسة فايز السراج، إن العملية محاولة للسيطرة على العاصمة.

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وقالت منظمة الصحة العالمية، إن حصيلة القتلى في الاشتباكات الدائرة حول العاصمة الليبية طرابلس، ارتفعت فيما أصيب آلاف الأشخاص، وأجبر عشرات الآلاف على مغادرة منازلهم.

وتجدر الإشارة إلى أن منذ سقوط نظام معمر القذافي في 2011 تشهد ليبيا، الدولة الغنية بالنفط، نزاعات داخلية مختلفة، لكن الهجوم الذي أطلقته قوات حفتر شكل تدهورًا واضحًا بين السلطتين المتنازعتين على الحكم.

كما تتنازع على الحكم في ليبيا سلطتان هما: حكومة الوفاق الوطني برئاسة فايز السراج التي شكلت في نهاية 2015 بموجب اتفاق رعته الأمم المتحدة وتتخذ من طرابلس مقرا لها، وسلطات في الشرق الليبي مدعومة من "الجيش الوطني الليبي" بقيادة حفتر.