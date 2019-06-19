جاويش أوغلو: تركيا باتت دولة لها كلام يسمع في العالم يثير فضول وشغف الجميع

أكّد وزير الخارجية التركي ​مولود جاويش أوغلو​ أن "​تركيا​ باتت دولة لها كلام يسمع في العالم، وبات ما تقوله يثير فضول وشغف الجميع"، مشيرًا إلى أن "ذلك يتحقق بالقوة والإنصاف وليس بمجرد الكلام".

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