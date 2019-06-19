لافرنتييف من الخارجية: التنسيق مستمر لتحقيق العودة الطوعية والآمنة للنازحين

أعلن المبعوث الخاص للرئيس الروسي ​الكسندر لافرنتييف​، في تصريح من ​وزارة الخارجية​ "أننا اتفقنا على تطوير العلاقات والمصالح المشتركة، كما ناقشنا الوضع في ​الشرق الأوسط​ و​سوريا​ وجميع التدابير لإرساء الإستقرار في سوريا"، مشيرا الى "أننا أكدنا الدعوة من قبل ​روسيا​ لمشاركة ​لبنان​ في مؤتمر "​أستانا​" بصفة مراقب، ونحن فرحون للقرار اللبناني بإرسال مندوب للمشاركة في النجوة الشهرية في نهاية شهر تموز وبداية شهر آب".

ولفت لافرنتييف الى "أننا ناقشنا موضوع ​النزوح السوري​ وسنستمر في بذل الجهود لتقدم المبادرة الروسية والتنسيق مع كل الجهات المعنية لتحقيق التقدم في العودة الطوعية والآمنة"، مبينا "أننا إتفقنا مع الجانب اللبناني لإيجاد الإمكانيات لتسريع وتأمين الظروف المناسبة لهذه العودة ".

وكشف "أننا اتفقنا على بذل الجهد مع الأسرة الدولية لتحقيق التمويل المطلوب لإعادة ​النازحين​، ومن الضروري عودتهم ليس الى الاماكن المدرمة بدل الى أماكن المناسبة للظروف المعيشية"، مشددا على "أننا مستعدون لبذل المزيد من الجهود لتطوير العلاقات الثنائية في كافة المسائل".

وأضاف: "بحثنا موضع ​ترسيم الحدود​ ولكن لم ندخل في التفاصيل"، لافتا الى أن "الأهم بالنسبة لنا تحقيق أي إتفاقية لأن ذلك سيؤدي الى إستقرار في منطقة اشلرق الأوسط".