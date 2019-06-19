أعلنت ​المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي​ في بيان أن لجنة تجار ​بدارو​ تنظم احتفالاً يتضمن معرضاً للزهور ومنصات عرض للحرفيين والمؤسسات التجارية و​المطاعم​ والمقاهي والشركات وسلسلة احتفالات فنية وثقافية وترفيهية وألعاب للأطفال، وذلك اعتباراً من الساعة 10.00 ولغاية الساعة 12:00 ليلا من تاريخ 21/06/2019 ومن الساعة 10.00 لغاية الساعة 1.00 من تاريخي 22و 23/6/2019، لذلك ستتخذ المديرية تدابير السير التالية: منع وقوف ومرور السيارات طيلة فترة الاحتفال في شارع بدارو الرئيسي الممتد بين ​طريق الشام​ و​جادة سامي الصلح​ بالإضافة الى جزء من شارع رقم 87 وشارعي رامز سركيس وهنري شهاب المتصلين بالشارع الرئيسي عند المستديرة وبعض الشوارع الفرعية، بحيث سيجري تحويل السير الى الطرقات المجاورة. ودعت المديرية المواطنين الى أخذ العلم، والتقيّد بإرشادات رجال قوى الأمن الداخلي وتوجيهاتهم تسهيلاً لحركة المرور ومنعاً للازدحام.

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كانت هذه تفاصيل خبر قوى الأمن: تدابير سير في بدارو من 21/6 حتى 23/6 لإقامة معرضاً للزهور لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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