وفد من القوات هنأ المطرانين أنطوان عوكر وبولس عبد الساتر بمنصبهما

زار وفد من "​القوات اللبنانية​" تقدمه الأمينة العامة للحزب ​شانتال سركيس​ ورئيس مكتب التواصل مع المرجعيات الروحية ​أنطوان مراد​ النائب البطريركي ​العام الجديد​ المطران أنطوان عوكر للتهنئة بانتخابه، في مركز الرئاسة العامة للرهبانية الأنطونية المارونية في ​دير مار روكز​ .

وشارك في الوفد عضو المجلس المركزي جان العلم والاعضاء جوليانا دكاش، المحامية ريتا ملاط، الدكتور جان كلود صعب، وبيار ضو. وحضر اللقاء الرئيس العام الأباتي ​مارون أبو جودة​.

وتم التأكيد على أهمية التعاون في خدمة الوطن والكنيسة والإنسان، ودوّن مراد كلمة باسم الوفد في سجل التشريفات. كما قدم التهانئ أيضا النائب ​أنطوان حبشي​.

ثم زار وفد المكتب راعي أبرشية ​بيروت​ الجديد للموارنة المطران بولس عبد الساتر في دار المطرانية في الحكمة ​الأشرفية​، وقدم له التهانئ بحضور ​الراعي​ السابق للأبرشية المطران ​بولس مطر​، وتناول اللقاء ضرورة التواصل الدائم وأهمية الدور الوطني لمطرانية بيروت.