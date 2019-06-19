وفد من القوات هنأ المطرانين أنطوان عوكر وبولس عبد الساتر بمنصبهما

زار وفد من "القوات اللبنانية" تقدمه الأمينة العامة للحزب شانتال سركيس ورئيس مكتب التواصل مع المرجعيات الروحية أنطوان مراد النائب البطريركي العام الجديد المطران أنطوان عوكر للتهنئة بانتخابه، في مركز الرئاسة العامة للرهبانية الأنطونية المارونية في دير مار روكز .
وشارك في الوفد عضو المجلس المركزي جان العلم والاعضاء جوليانا دكاش، المحامية ريتا ملاط، الدكتور جان كلود صعب، وبيار ضو. وحضر اللقاء الرئيس العام الأباتي مارون أبو جودة.
وتم التأكيد على أهمية التعاون في خدمة الوطن والكنيسة والإنسان، ودوّن مراد كلمة باسم الوفد في سجل التشريفات. كما قدم التهانئ أيضا النائب أنطوان حبشي.
ثم زار وفد المكتب راعي أبرشية بيروت الجديد للموارنة المطران بولس عبد الساتر في دار المطرانية في الحكمة الأشرفية، وقدم له التهانئ بحضور الراعي السابق للأبرشية المطران بولس مطر، وتناول اللقاء ضرورة التواصل الدائم وأهمية الدور الوطني لمطرانية بيروت.
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