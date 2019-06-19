وزير البيئة يشدد على دور البلديات بعملية الفرز من المصدر وإشراك المجتمع المدني

ترأس وزير ​البيئة​ ​فادي جريصاتي​، اجتماعاً تنسيقياً لاطلاق عملية فرز ​النفايات​ من المصدر بعد الكتاب الذي وجّهه الى رئيس ​مجلس الانماء والاعمار​ المهندس نبيل الجسر لبدء تفعيل الفرز من المصدر في أقضية جبل ​لبنان​ على أن تشمل المرحلة الاولى عشر بلديات على الاقل في نطاق عمل كل مجموعة.

وقد شارك في الاجتماع نائب رئيس مجلس الانماء والاعمار ​ابراهيم شحرور​ وممثلون عن مجموعتي ​رامكو​ ومعوض إده ودُعيت الى الاجتماع بلديات الحازمية، بعبدا، فرن الشباك، المريجة، الحدث ، شملان ، بليبل، بقعاتا ، دلهون ، شحيم، جل الديب، الزلقا ، نابيه، قنّابة برمانا ، بياقوت، الدوار ، العيرون ، درعون حريصا، أدما الدفنة ، طبرجا كفرياسين والجديدة.

وقد أكد الوزير جريصاتي في خلال الاجتماع على ضرورة تفعيل تجربة الفرز من المصدر ضمن 20 بلدية كمرحلة اولى قبل التوجّه الى كل لبنان في فترة قريبة.وقال " نريد أن ننجح في هذه التجربة ولا خيار لدينا سوى تطبيق هذا التوجّه. هذا تحدّ وأنا مستعد للمؤازرة مع الشركات وعلى الطرقات، وقد باشرت بعض البلديات بتجارب جيدة في مناطق زغرتا والشوف الاعلى السويجاني وبعض البقاع الغربي ".

وأضاف جريصاتي متوجّهاً الى البلديات ان " في خلال فترة ال 100 يوم تعرّفتم الى أدائي ومثابرتي ، وأنا تربّيت على اهمية مبدأ ​اللامركزية الادارية​ وأعتبر أن البلديات هي خلاص لبنان وهي المنتجة للشعب اللبناني. لذلك يمكن أن نقوم مع البلديات بدور ريادي وأن نعمل أشياء جيدة لأولادنا وأحفادنا ، وأنا فخور بأن أكون أول وزير بيئة يُقدم على هذه المغامرة وشكراً لقبولكم هذه المغامرة مع ​وزارة البيئة​" ، داعياً " الى القيام بحملات توعية على اهمية النظافة والفرز والى إشراك ​المجتمع المدني​ في هذه الحملات تماماً كما حصل في الحملة الوطنية لتنظيف الشاطىء اللبناني حيث تطوّع 8 آلاف مواطن، على أن يتم تقديم حوافز للبلديات التي تخوض هذا التحدي، وأن يتم تقييم التجربة في وقت لاحق وأن تشرح البلديات تجربتها في مؤتمر البلديات الذي سينعقد في وقت لاحق ".

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وتخلل الاجتماع نقاش مع ممثلي الشركتين المتعهدتين وممثلي البلديات حول اهمية هذه التجربة وكيفية الاستجابة لطلب وزارة البيئة وضع المستوعبات المطلوبة امام كل مبنى مخصّصة للمواد القابلة لاعادة الاستعمال أو التدوير اضافة الى المستوعبين المتوفرين في كل شارع، على أن يتولى المتعّهدان جمع هذه النفايات ونقلها بوسائل نقل مستقلة عن الشاحنات المستخدمة حالياً تفادياً لكبسها أو مزجها مع نفايات أخرى.

ثم ترأس الوزير جريصاتي اجتماعاً للجنة تنسيق قطاع النفايات وجرى التداول في موضوع خطة النفايات وما تضمّنه من بنود.

ومن زوار وزير البيئة اليوم قائد الدرك العميد مروان سليلاتي.