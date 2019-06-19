التقى المدير العام للدفاع المدني العميد ​ريمون خطار​، عضو كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب ​أمين شري​ ورئيس مكتب البلديات في "حركة أمل" ​بسام طليس​ حيث أطلعهما على الخطوات والإجراءات لتنفيذ قرار وزيرة الداخلية والبلديات ​ريا الحسن​ لجهة المباشرة بقبول طلبات الترشيح لمتطوعي ​الدفاع المدني​ تمهيداً لإجراء المباراة المحصورة لتثبيتهم. وقد طمأن العميد خطّار أن التعاميم ذات الصلة سوف تصدر تباعاً في القريب العاجل بعد التنسيق مع المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي. واتفق المجتمعون على متابعة التواصل والاجتماعات حتى إنجاز المشروع.

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كانت هذه تفاصيل خبر خطار أطلع شري وطليس على الإجراءات التنفيذية في مشروع تثبيت المتطوعين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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