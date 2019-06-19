اخبار العالم

قرار اتهامي في حق سوري حاول التحرش بأميركية في الحمرا

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

أصدرت الهيئة الاتهامية في ​بيروت​ برئاسة القاضي ​ماهر شعيتو​ وعضوية المستشارين جوزف بو سليمان وبلال ​عدنان بدر​، قرارا اتهمت فيه السوري فيصل.س بمحاولة ​​ بالأميركية سارة.س في محلة ​الحمرا​ - شارع جاندارك، وأحالته على ​محكمة الجنايات​.

وجاء في حيثيات القرار، أن "المدعى عليه، وهو عامل إيصال طلبات في سوبرماركت في المحلة المذكورة، دخل بتاريخ 27/5/2019 المبنى الذي تقطن فيه المدعية بهدف إيصال طلبية، فصودف وجود المدعية داخل المصعد عائدة الى منزلها، فأقدم على تثبيتها في زاوية المصعد محاولا تقبيلها، لكنها تمكنت من مقاومته ودفعه عنها والخروج من المصعد.

وفي التحقيق معه، إدعى أنه وضع يده على جسم المدعية عن طريق الخطأ وأنه طلب منها السماح له بتقبيله.

وبناء على التحقيقات والوقائع، اتهمت الهيئة المدعى عليه بجناية المادة 507 ​عقوبات​ والظن به بجنحة المادة 32 أجانب لإقامته بشكل غير شرعي في ​لبنان​، وإتبعتها بالجناية للتلازم، وضمنته الرسوم والنفقات كافة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر قرار اتهامي في حق سوري حاول التحرش بأميركية في الحمرا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا