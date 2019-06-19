قرار اتهامي في حق سوري حاول التحرش بأميركية في الحمرا

أصدرت الهيئة الاتهامية في ​بيروت​ برئاسة القاضي ​ماهر شعيتو​ وعضوية المستشارين جوزف بو سليمان وبلال ​عدنان بدر​، قرارا اتهمت فيه السوري فيصل.س بمحاولة ​التحرش​ بالأميركية سارة.س في محلة ​الحمرا​ - شارع جاندارك، وأحالته على ​محكمة الجنايات​.

وجاء في حيثيات القرار، أن "المدعى عليه، وهو عامل إيصال طلبات في سوبرماركت في المحلة المذكورة، دخل بتاريخ 27/5/2019 المبنى الذي تقطن فيه المدعية بهدف إيصال طلبية، فصودف وجود المدعية داخل المصعد عائدة الى منزلها، فأقدم على تثبيتها في زاوية المصعد محاولا تقبيلها، لكنها تمكنت من مقاومته ودفعه عنها والخروج من المصعد.

وفي التحقيق معه، إدعى أنه وضع يده على جسم المدعية عن طريق الخطأ وأنه طلب منها السماح له بتقبيله.

وبناء على التحقيقات والوقائع، اتهمت الهيئة المدعى عليه بجناية المادة 507 ​عقوبات​ والظن به بجنحة المادة 32 أجانب لإقامته بشكل غير شرعي في ​لبنان​، وإتبعتها بالجناية للتلازم، وضمنته الرسوم والنفقات كافة.